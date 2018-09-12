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Отборочный тур фестиваля «Осенний марафон» прошел среди дошкольников образовательного комплекса № 1236
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Отборочный тур фестиваля «Осенний марафон» прошел среди дошкольников образовательного комплекса № 1236 

Управа Бутырского района города Москвы 16 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Отборочный тур спортивного фестиваля «Осенний марафон» состоялся на днях в образовательном комплексе № 1236. В мероприятии приняли участие дети старшего дошкольного возраста.
— Дети старших и подготовительных групп соревновались в беге. Мальчики и девочки очень серьезно подошли к соревнованиям и показали отличную физическую подготовку. Первыми стали представители отделения № 1745, второе место заняли ребята из отделения № 5, третье место разделили представители отделений № 121, 832 и 567, — сообщили в администрации комплекса.
По итогам соревнований все участники были награждены. (ак)
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