Отборочный тур фестиваля «Осенний марафон» прошел среди дошкольников образовательного комплекса № 1236

Отборочный тур спортивного фестиваля «Осенний марафон» состоялся на днях в образовательном комплексе № 1236. В мероприятии приняли участие дети старшего дошкольного возраста.

— Дети старших и подготовительных групп соревновались в беге. Мальчики и девочки очень серьезно подошли к соревнованиям и показали отличную физическую подготовку. Первыми стали представители отделения № 1745, второе место заняли ребята из отделения № 5, третье место разделили представители отделений № 121, 832 и 567, — сообщили в администрации комплекса.

По итогам соревнований все участники были награждены. (ак)