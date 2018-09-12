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Юные жители Внуковского собрали урожай
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Юные жители Внуковского собрали урожай 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальный сайт школы №1788
Воспитанники дошкольной образовательной площадки школы №1788 в поселении Внуковское 11 сентября собрали урожай овощей.
— Еще весной ребята из нашего детского сада посадили кабачки, морковь и картофель. Предварительно воспитатели рассказали детям о том, что это за овощи и почему их полезно кушать. Все лето воспитанники ухаживали за огородом на территории дошкольной площадки: поливали ростки, окучивали грядки и пололи сорняки. Благодаря стараниям и трудолюбию детей, овощи созрели, — рассказала старший воспитатель учреждения Наталья Филимонова.
Собранный урожай повара дошкольной площадки приготовили детям на ужин.
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