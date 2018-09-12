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В студии логарифмического развития «Реченька» Строгина пройдет открытый урок
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В студии логарифмического развития «Реченька» Строгина пройдет открытый урок 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб «Современник» района Строгино приглашает 13 сентября всех желающих на открытый урок студии логарифмического развития «Реченька». Дети и родители смогут ознакомиться с программой кружка и пообщаться с педагогом. Будут разобраны техники гармоничного и своевременного звукоречевого развития ребенка. Об этом сообщила PR-специалист клуба Камила Джалилова.
— Занятия в студии развития «Реченька» направлены на своевременное, гармоничное возрастное и, главным образом, звукоречевое развитие ребенка, — рассказала Камила Джалилова. — Кроме того, детям оказывается помощь в коррекции звукоречевых нарушений.
Мастер-класс состоится по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 18.00. Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/802402/.
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