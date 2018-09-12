Девочку, избившую первоклашку, поставят на учет в ПДН

Проверку по факту избиения 7-летней девочки девочкой 9-10 лет проводят полицейские. По информации пресс-службы УМВД по Тверской области, избиение произошло в квартире. Мотивом стало то, что первоклашка не так обращалась с котенком. Из-за этого старшая девочка избила младшую ремнем с железной пряжкой, после чего, угрожая ей ножом, заставила выйти на улицу. Где пострадавшая девочка смогла убежать. Сейчас она находится в больнице с диагнозом ЧМТ и подозрением на перелом лицевых костей черепа.

Полицейские опросили потерпевшую и нападавшую девочек, их законных представителей. На маму избившей девочки составили протокол по ст. 5.35 КОАП «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Он передан в инспекцию ПДН. После окончания проверки девочку поставят на учет. Решение о наказании матери вынесут после рассмотрения дела в инспекции по делам несовершеннолетних.