Торжественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин» прошло в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» Городецкого района

Фото: НПТоржественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин» прошло в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» Городецкого района11 сентября 2018 года в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» прошло торжественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин», которая впервые проходила в лагере в течение 6 дней.

140 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребята из малообеспеченных семей Нижегородской области, а также 180 воспитанников Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова с интересом изучали виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации и их назначение. Также участники смены смогли получить навыки начальной военной подготовки. Даже условия жизни и в лагере были приближены к армейским.

Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин , «многие проекты по военно-патриотическому воспитанию в этом году происходят в Нижегородской области впервые, в рамках реализации тех задач, которые поставлены главой региона Глебом Никитиным , и юнармейская смена из их числа».

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание тренировочных занятий под руководством квалифицированных воспитателей и кураторов-офицеров, различных игровых, развлекательных и познавательных программ, в содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и знания из различных областей военно-прикладных наук.

«ЮНАРМИЯ» — это самое системное на данный момент движение, которое дает возможность тем детям, которые переживают за страну, хотят стать настоящими гражданами и патриотами, попробовать себя уже здесь и сейчас… Они же не просто маршируют, они ищут в себе то, чем могут быть полезны Родине», — добавил Сергей Злобин.

По словам воспитателя Александры Миролюбовой, «замечательно, что у нас растет поколение детей, которые хотят быть патриотами и с юности ими становятся».