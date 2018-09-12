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Торжественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин» прошло в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» Городецкого района
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Торжественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин» прошло в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» Городецкого района 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: НПТоржественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин» прошло в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» Городецкого района11 сентября 2018 года в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» прошло торжественное закрытие областной профильной юнармейской смены «Я — гражданин», которая впервые проходила в лагере в течение 6 дней.
140 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребята из малообеспеченных семей Нижегородской области, а также 180 воспитанников Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова с интересом изучали виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации и их назначение. Также участники смены смогли получить навыки начальной военной подготовки. Даже условия жизни и в лагере были приближены к армейским.
Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, «многие проекты по военно-патриотическому воспитанию в этом году происходят в Нижегородской области впервые, в рамках реализации тех задач, которые поставлены главой региона Глебом Никитиным, и юнармейская смена из их числа».
Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание тренировочных занятий под руководством квалифицированных воспитателей и кураторов-офицеров, различных игровых, развлекательных и познавательных программ, в содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и знания из различных областей военно-прикладных наук.
«ЮНАРМИЯ» — это самое системное на данный момент движение, которое дает возможность тем детям, которые переживают за страну, хотят стать настоящими гражданами и патриотами, попробовать себя уже здесь и сейчас… Они же не просто маршируют, они ищут в себе то, чем могут быть полезны Родине», — добавил Сергей Злобин.
По словам воспитателя Александры Миролюбовой, «замечательно, что у нас растет поколение детей, которые хотят быть патриотами и с юности ими становятся».
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Женский форум
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