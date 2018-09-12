В Прикамье детям-сиротам показали музыкальный спектакль про домовёнка Кузю

К воспитанникам реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» приехали профессиональные артисты. Выездной детский «Театр сказок» показал ребятам, оставшимся без попечения родителей, добрый музыкальный спектакль про домовёнка Кузю.

По словам актёров, это уникальная авторская театральная постановка. Она рассчитана на детей младшего школьного возраста. Но, как оказалось, спектакль понравился и взрослым подросткам. Зрители в возрасте от трёх до 17 лет дружно хохотали над смешным непоседой Кузей, забавными неудачами Бабы Яги и меркантильной вороной Варей. Представление сопровождалось музыкальным оформлением, герои сказки пели и танцевали.

После выступления в «Радуге» артисты выездного театра отправились со спектаклем в коррекционную школу-интернат села Брюхово (Еловский район).

«Идея показать театральные постановки детям-сиротам родилась давно. Любой ребёнок любит чудесные истории, верит в них. С замиранием сердца слушает, как мама или папа рассказывают о необыкновенных приключениях сказочных героев. Но, к сожалению, есть такие ребятки, у которых нет родителей, нет сказок, нет даже полноценного детства. Для них мы и создали это проект «Умные сказки». Хотим вернуть ребятам безоблачное детство, веру в сказки, где добро всегда побеждает зло, — говорит руководитель благотворительного фонда «Благостыня» Вячеслав Питеркин.

Театральный проект выиграл в конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». Всего в планах у организаторов акции показать семь интерактивных спектаклей для ребят, оставшихся без попечения родителей.