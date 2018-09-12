Без сахара. Эксперты — о запрете продавать сладости детям до 14 лет

Госдуме предлагают запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим 14-ти лет. Депутат Виталий Милонов считает, что это поможет снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как подобное нововведение поможет борьбе с ожирением.

Диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков сообщил, что потребление избыточного количества углеводов влияет на развитие ожирения, полноты и приводит к развитию сахарного диабета II типа.

Поэтому эксперт считает, что целесообразнее было бы ввести мораторий на употребление сахара в России, запретить его продажу, запретить все продукты, содержащие более 10% сахара и использовать его только как консерватор, например, для приготовления варенья и т.д.

"Сахар, по сути, — это аналог героина, это мягкий наркотик природного происхождения, который не несет в себе никакой пользы, влечет за собой стойкое пристрастие в виде углеводной зависимости и приводит к развитию системных заболеваний. Вместо того, чтобы запрещать сахар как таковой, они отделываются какими-то полумерами. Я считаю, что это неправильно", — заявил Ковальков.

По мнению собеседника портала Москва 24, на маркировку дети смотреть не будут, а найти обходные пути всегда смогут — например, попросить купить взрослых. Сейчас, отмечает Ковальков, именно родители приносят сладости домой, и дети их едят.

"Надо как в Дании и Норвегии определить сахар как наркотик", — считает Ковальков. Он добавил, что существует целая индустрия по производству инсулина, поскольку «огромные деньги идут на лечение больных сахарным диабетом».

Запрет не поможет Министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова считает, что запретом проблему ожирения не решить.

"Это не будет решением вопроса, родители купят. Это надо общую культуру повышать, просвещать население. Думаю, что эта мера не будет эффективной, больше будет проблем другого плана. Дети всегда ели сладкое, что значит лишить их этого? Значит надо замену какую-то предусмотреть", — отметила Суслонова.

Член Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Ольга Шарапова отмечает, что к ожирению приводят не сладости, которые дети употребляют, а нарушение обмена веществ. Это могут быть нарушения, связанные в эндокринной патологией, особенно у подростков в период «становления», когда «система может дать сбой», и нарушается обмен веществ — углеводный и жировой.

"Говорить о том, что сладкое нельзя кушать потому, что оно приводит к сахарному диабету, я бы не стала. Запрещать, на мой взгляд нужно сигареты, алкогольную продукцию и энергетики", — сказала собеседница портала Москва 24.

Она отметила, что нецелесообразно идти по пути Северной Кореи, где, по ее словам, в школах детям до 18 лет «ничего не продают, потому что считается, что у них есть родители, которые должны обеспечить их проживание».

"Мне становится смешно, что депутаты такими нелепыми доводами выходят в пиар. На мой взгляд, это абсурд. Как мы можем запретить детям употреблять сладости? Дети любят и сладкое, и соленое — острое, необычное, это не является образом жизни", — считает эксперт.

При этом она признала, что существуют определенные заболевания поджелудочной железы и желудка, при которых нельзя употреблять определенные продукты.

"А когда ребенок абсолютно здоровый, и мы говорим, что ему запрещается до 14 лет покупать конфеты и шоколадки, мне кажется, это неверная позиция", — подытожила Шарапова.

Евгения Маркова