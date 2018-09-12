Максим Галкин показал, как дочь забавно читает стихи

В Сети восхитились способностями малышки.

Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин часто делится семейными видео и фото с публикой. Его дети — четырехлетние Гарри и Лиза —постоянно дают папе все новые и новые поводы для очередного интересного ролика про их поведение и жизнь. Вот и на этот раз Максим Галкин не удержался и показал, как Лиза читает стихи. Девочка не сразу вспомнила все произведение. Зато потом порадовала папу и продекламировала стихотворение про твердый знак.

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12 Сен 2018 в 7:58 PDT Что за буква твёрдый знак?

— подписал забавное видео Максим Галкин.

«Какая она умничка😗», «Ох, сладкая принцесса!», «Очень умная и красивая девочка, счастья ей и братику», «Ну такое чудоооо…!☺️Такая прелесть, нет слов!», «Умница и красавица! Чудный ребенок!🤰👍👍👍💋», «Актриса!🔥🔥👏👏👍», «Она просто нереальная! 🙏🏻☺️☺️☺️ Дети отражение родителей!❤️❤️❤️», —отреагировала аудитория в Instagram.

Кстати, на днях стало известно, сколько тратят на обучение детей Алла Пугачева и Максим Галкин. Журналисты посчитали, что репетитор-француз, выпускник Сорбонны, обходится Пугачевой и Галкину в 110 тысяч в месяц на одного ребенка, а няни — в 200. За французский детский сад звездная пара платит 195 тысяч в месяц за одного ребенка. Занятия в саду проходят в игровой форме с носителями языка. Малышей учат музыке, игре на инструментах, они изучают шахматы и даже осваивают базовые приготовления блюд с профессиональным поваром-французом.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

29 Июл 2018 в 1:27 PDT Кроме этого, Лиза занимается плаванием с личным тренером, который приезжает к звездой семье в замок. Это увлечение обходится в 48 тысяч рублей в месяц. Также с двойняшками работает логопед, на которого уходит порядка 12 тысяч в месяц на ребенка. По самым скромным подсчетам, выходит, что Пугачева и Галкин тратят в год на детей около 6 миллионов рублей.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

15 Июн 2018 в 9:52 PDT А недавно, Максим Галкин не смог не поделиться с поклонниками тем, как вели себя ребята в соборе на концерте органной музыки. Оказалось, что брат и сестра к звукам органа отнеслись по-разному. А Лиза, в свою очередь, опять дала повод утверждать: из нее вырастет хорошая артистка.

На концерте в соборе. Отношение к органной музыке у детей оказалось немного разным 😁,

— коротко подписал новое видео Максим Галкин.

«Лиза талант😊😘», «Лиза уморила😆😆😆», «Лиза — будущая клоунесса, точно!», «Ну какая же Лиза смешная😂😂», «Гарри такой милый. Лиза даже здесь умудрилась станцевать», «Лизу обожаю. Звезда растет. Гарри более степенный ребенок», — оценили ролик подписчики артиста в комментариях.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям скоро уже исполнится пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то рассказывает, как эмоционально его дочь Лиза отрегировала на осьминога, то показывает, как девочка командует братом Гарри, заботясь о муравьях, то просто делится видео и фото из моря и бассейна. Однако телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: Instagram @maxgalkinru