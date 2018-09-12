Она не могла позволить себе купить конфеты на Пасху для своего маленького мальчика.

Когда я была маленькой девочкой, каждое воскресенье моя семья одевала лучшую одежду и ходила в воскресную школу, а затем в церковь. Дети в начальной школе собирались вместе, чтобы петь песни, а потом делились на группы по возрасту.

В одно Пасхальное воскресенье все дети пришли с восторженными глазами и историями о том, что принес им Пасхальный кролик. В то время как все дети делились своими историями, один мальчик, которого я назову Бобби, сидел угрюмо в сторонке.

Один из учителей, заметив это, сказал ему: «А что тебе принес Пасхальный кролик?»

Он ответил: «Моя мама заперла дверь, чтобы Пасхальный кролик не смог проникнуть внутрь».

Это звучало как разумная идея для всех нас, детей, поэтому мы, приняв это как должное, продолжили рассказывать свои истории. Но моя мама знала правду. Мать Бобби была матерью-одиночкой, и она подозревала, что они просто не могли позволить себе Пасхального кролика. После окончания воскресной школы все пошли в церковь. Когда мой отец пришел к нам, моя мама объявила, что мы едем домой.

Дома она объяснила, что, чтобы Бобби стало лучше, мы должны притвориться Пасхальным кроликом и сделать для него корзинку лакомств и оставить ее в церкви.

Мы все пожертвовали понемножку своих конфет в корзину и направились обратно в церковь. Там мама повесила корзину на вешалку и приложила записку.

«Дорогой Бобби!

Прости, что я не заскочил в твой дом прошлой ночью. Счастливой Пасхи.

С любовь, Пасхальный кролик!»