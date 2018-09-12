Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете

Стейси из Кентукки с рождения страдала редким генетическим заболеванием — несовершенным остеогенезом, из-за которого кости становятся слишком хрупкими, а легкие остаются слаборазвитыми. Из-за болезни девушка выросла до 71 см, передвигаться она могла только на коляске.

Тем не менее болезнь хрустального человека, как ее еще называют, не помешала Стейси получить образование и найти работу. Девушка была кассиром в ближайшем к дому супермаркете. Там она познакомилась со своим будущим мужем Уиллом Геральдом. Влюбленным не мешала разница ни в росте, ни в возрасте. Уил был выше Стейси на метр и младше на 9 лет.

В 2004 году они поженились и, конечно, хотели детей. Врачи были категорически против, однако Стейси слушала свое сердце и решилась на беременность. На 28 неделе родилась девочка Кэтрин, она весила около одного килограмма, но смогла выжить. Позже выяснилось, что ей передалась болезнь матери.

Через год Стейси снова забеременела и вопреки предупреждениям врачей выносила и родила вторую девочку. Ее назвали Макайя, и она была абсолютно здорова.

А в 2008 году Стейси снова забеременела, на этот раз беременность протекала тяжело, было принято решение сделать кесарево сечение раньше срока, когда ребенок весил чуть больше килограмма. Мальчика, которого назвали Малахия, отдали родителям спустя полгода, до этого он находился в специальном боксе. К сожалению, он унаследовал заболевание матери.

stacey.herald.7

Стейси Геральд стала самой миниатюрной мамой, которая смогла родить троих детей. О ней писали различные издания, и каждый раз в интервью она говорила о том, как она счастлива и благодарна мужу за помощь.

@wilwilgus.heraldiii

В этом году она умерла, ей было всего 44 года. Что стало причиной ее смерти, не сообщается.