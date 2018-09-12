Волгоградский «Артек» будут создавать на базе «Зеленой волны»

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. / ТАСС /. Образовательный центр по аналогии с известным на всю страну лагерем «Артек» может появиться в Волгоградской области на базе местного оздоровительного лагеря «Зеленая волна», сообщил в среду глава региона Андрей Бочаров

"Создание передового центра в школьном образовании на основе детского комплекса — его можно назвать как угодно: «Волгоградский „Артек“, „Сириус Волгоград“ — является приоритетной задачей. Решение о создании такого центра принято, наполнение сегодня мы прорабатываем. Комплекс должен быть построен с нуля на базе существующего центра. Склоняемся [к тому], что он будет создан на базе лагеря „Зеленая волна“, — сказал губернатор.

Чтобы развивать эту сферу, „нужно создать свой базовый центр, который будет отвечать современнейшим требованиям“, сказал Бочаров. Он уточнил, что центр будет представлять собой образовательное пространство, сможет принимать смены общей численностью от 1 тыс. человек. Планируется, что в волгоградском „Артеке“ или „Сириусе“ будут обеспечены связи с высшими учебными заведениями и ведущими образовательными центрами России и зарубежных стран.

В настоящее время в Волгоградской области каждое лето работают около 40 загородных детских лагерей отдыха. Детский оздоровительный круглогодичный лагерь „Зеленая волна“ находится в городе Дубовка в 50 км от Волгограда на берегу Волги и рассчитан на одновременное пребывание 280 человек. Дети проживают в двух трехэтажных отапливаемых зданиях, есть спортивный городок, компьютерный класс, библиотека, актовый, хореографический и видео залы, в лагере могут размещаться и дети с ограниченными возможностями здоровья.