В Оренбургской области проводят проверку из-за смерти шестимесячного ребёнка

В Оренбургской области организовали доследственную проверку из-за смерти шестимесячного ребёнка, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Тело было найдено 11 сентября в одной из квартир по улице Сорокина города Орска.

По предварительной информации, ребёнок остался без присмотра родителей. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском завели административное дело против 22-летней многодетной матери за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.