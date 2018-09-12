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В Оренбургской области проводят проверку из-за смерти шестимесячного ребёнка
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В Оренбургской области проводят проверку из-за смерти шестимесячного ребёнка 

RT на русском 1 час назад
В Оренбургской области организовали доследственную проверку из-за смерти шестимесячного ребёнка, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.
Тело было найдено 11 сентября в одной из квартир по улице Сорокина города Орска.
По предварительной информации, ребёнок остался без присмотра родителей. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском завели административное дело против 22-летней многодетной матери за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
RT на русском: последние новости
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