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Поисковики разыскивают отца, который забрал дочку из больницы
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Поисковики разыскивают отца, который забрал дочку из больницы 

75.RU 1 час назад
Фото: 75.RU
Добровольцы объяснили, что супруги находятся в разводе. Мама девочки живёт в Борзе и не могла остаться с дочерью в больнице Читы так как у неё есть ещё один маленький ребенок.
Она попросила бывшего мужа полежать с 5-летней девочкой в медучреждении, тот согласился, но после нескольких дней он забрал дочь из больницы и ушел в неизвестном направлении.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мужчины и девочки, просят позвонить по телефонам: 02 (полиция), 8 (3023) 33-10-55 (дежурная часть г. Борзи), 8-924-505-60-30 (волонтёры).
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