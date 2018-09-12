Поисковики разыскивают отца, который забрал дочку из больницы

Добровольцы объяснили, что супруги находятся в разводе. Мама девочки живёт в Борзе и не могла остаться с дочерью в больнице Читы так как у неё есть ещё один маленький ребенок.

Она попросила бывшего мужа полежать с 5-летней девочкой в медучреждении, тот согласился, но после нескольких дней он забрал дочь из больницы и ушел в неизвестном направлении.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мужчины и девочки, просят позвонить по телефонам: 02 (полиция), 8 (3023) 33-10-55 (дежурная часть г. Борзи), 8-924-505-60-30 (волонтёры).