Ещё
После расставания с Соколовским Дакота заявила, что больше не хочет иметь детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

После расставания с Соколовским Дакота заявила, что больше не хочет иметь детей 

WMJ.ru 17 минут назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя Рита Дакота сообщила, что больше не планирует рожать детей.
После расставания с мужем Владом Соколовским Рита Дакота продолжает делиться с поклонниками своими мыслями. Несколько часов назад молодая мама опубликовала пост, в котором сообщила, что несмотря на всю привязанность к дочке, она больше не планирует иметь детей.
— написала Рита.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях мнения фолловеров разделились. Одни мамы поддерживают Риту и пишут о том, что также не хотят больше иметь детей, другие же отмечают, что певица еще встретит свою любовь и обязательно подарит ему наследника.
Напомним, о разводе Влада и Риты стало известно 11 августа. Причиной расставания одной из самых красивых пар стали многочисленные измены Соколовского.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Самая миниатюрная многодетная мама в мире скончалась в 44 года Грандиозное закрытие «Новой волны — 2018»: парад звезд во главе с Лободой и Темниковой, суперхиты и награждение победителей «Я отец!» Настасья Самбурская удивила подписчиков фотографией с младенцем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без любви, но на всю жизнь
Стало известно, из-за кого Уильям бросил Кейт
Вещи, которые приносят беду
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»
Экс-жена Абрамовича дала первое интервью после развода1
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение