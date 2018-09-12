После расставания с Соколовским Дакота заявила, что больше не хочет иметь детей

28-летняя Рита Дакота сообщила, что больше не планирует рожать детей.

После расставания с мужем Владом Соколовским Рита Дакота продолжает делиться с поклонниками своими мыслями. Несколько часов назад молодая мама опубликовала пост, в котором сообщила, что несмотря на всю привязанность к дочке, она больше не планирует иметь детей.

— написала Рита.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях мнения фолловеров разделились. Одни мамы поддерживают Риту и пишут о том, что также не хотят больше иметь детей, другие же отмечают, что певица еще встретит свою любовь и обязательно подарит ему наследника.

Напомним, о разводе Влада и Риты стало известно 11 августа. Причиной расставания одной из самых красивых пар стали многочисленные измены Соколовского.

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Фото:Instagram