В Нижнем Новгороде провели эксперимент: что сделает ребенок, если к нему подойдет незнакомец

С психологом-незнакомцем отказались уйти с детской площадки только двое детей, лишь одна девочка, увидев незнакомца, сразу позвонила маме.

— Сын Светланы, несмотря на наставление мамы никуда не уходить, мчится с незнакомцем через 38 секунд, — описывает происходящее во время эксперимента корреспондент программы «Вести».

Такой поступок ребенка для мамы оказался неожиданным. Перед экспериментом она предполагала, что сын никуда не пойдет, потому что такие ситуации не раз обсуждались в семье.

11-летняя Маша согласилась уйти с незнакомцем через 14 секунд. Каждый раз, чтобы увести ребенка с многолюдной детской площадки у незнакомца уходило не больше минуты.

— Взрослый человек за помощью обратиться к взрослому человеку. Ребенок вправе отказать ему, сказать: «Я вас не знаю», «Если вы не отойдете — я закричу», — советует руководитель школы Веста Шимгаева. — Можно придумать интересное слово, которое будут знать только самые близкие люди.

Самое страшное, что другие взрослые, которые гуляют со своими детьми на площадке игнорируют происходящее. Никто из них не попытался остановить неизвестного мужчину, услышав, как он зовет с собой чужих детей.

— У ребенка получается диссонанс определенный в голове. С одной стороны он должен быть вежливым, с другой ему нельзя разговаривать с окружающими. Мы не даем ему права на невежливое обращение с посторонними людьми, — добавляет руководитель школы безопасности Александра Матвейкина. — Начиная с 3–4 лет очень важно разговаривать на эту тему с ребенком в форме игры, не давать ему наставления, не ругать его.