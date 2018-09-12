В Москве состоится Совещание руководителей организаций для детей-сирот и детей

Минпросвещения России с 19 по 21 сентября проводит Совещание руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам защиты прав воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Открытие Совещания состоится 19 сентября в Москве по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1-б, корпус 1, метро «Теплый стан» (гостиница «Принц Парк Отель»).

Работа Совещания будет проходить в форме пленарного и секционных заседаний, «круглых столов» по вопросам деятельности в сфере социализации детей-сирот. В Совещании примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, представители Федерального Собрания РФ, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Общественной палаты РФ , ведущие эксперты и представители социально-ориентированных некоммерческих организаций. Всего ожидается участие 350 человек. Целью Совещания является обсуждение вопросов обеспечения безопасности и успешной социализации воспитанников организаций для детей-сирот, их подготовки и адаптации к самостоятельной жизни; обмен опытом работы специалистов.

В программе «круглых столов» состоится обсуждение вопросов обеспечения физической и психологической безопасности воспитанников в организациях для детей-сирот; помощи с асоциальным поведением; практики учета мнения ребенка при принятии решений, затрагивающих их интересы. Также эксперты расскажут о новом формате работы организаций для детей-сирот.

Во время секционных заседаний участники Совещания обсудят международный стандарт благополучия воспитанников организаций для детей-сирот; партнерство с НКО в области наставничества; ресурсность организации для детей-сирот в сфере семейного устройства воспитанников и многое другое.

Кроме того, ожидаются показы сюжетов о проведении Совещания. По итогам Совещания будет принята резолюция, включающая в себя предложения участников по совершенствованию системы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контакты для представителей СМИ: (495) 105-95-13 (Галузинская Александра, 10:00-19:00 ч. по московскому времени, e-mail: pressa@profipro.ru).