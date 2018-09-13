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Устами подростка: «Денег на карманные расходы надо выдавать в меру!»
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Устами подростка: «Денег на карманные расходы надо выдавать в меру!» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В новом выпуске своего видеоблога на «Летидоре» сын Тутты Ларсен Лука объясняет, почему так важно давать ребенку карманные деньги и какая сумма будет оптимальной.
Общий язык с ребенком не так просто найти. Родители всегда считают, что они правы, но так ли это? Хотите узнать, как на одни и те же ситуации смотрят ваши дочери и сыновья?
Тогда эта видеорубрика специально для вас. В каждом новом выпуске наш постоянный эксперт Лука делится своими советами с мамами и папами, как правильно общаться с подростками, чтобы они не реагировали негативно на ваши наставления, а принимали к действию ваши рекомендации.
В этом выпуске Лука затронул очень важную тему, с которой рано или поздно сталкиваются все родители. Давать ли ребенку деньги на карманные расходы? И если да, то сколько?
Часто мы боимся разбаловать детей, переживаем, что на карманные деньги подростки накупят всякой ерунды, спустят их на совершенно ненужные им вещи и вредную пищу.
Поэтому мы стараемся ограничивать детей в деньгах на личные расходы.
Наш эксперт считает, что давать ребенку деньги просто необходимо, только так он сможет почувствовать себя взрослым и самостоятельным и научится обращаться с финансами.
Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки
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