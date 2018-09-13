Маленькие дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами

Исследование показало, что «словарный запас» детей и обезьян совпадает на 96 процентов.

Ученые выяснили, что маленькие дети и детеныши человекообразных обезьян «говорят» на одном языке. 50 из 52 жестов, которые дети используют для общения, совпали с жестами горилл и шимпанзе.

Как известно, членораздельная речь является одним из признаков, которые отличают человека от животного. Однако невербальная коммуникация, язык жестов также имеют большое значение, особенно на раннем этапе жизни человека.

Группа немецких и британских психологов исследовала поведение детей и их способы коммуникации. В эксперименте приняли участие 13 малышей из Германии и Уганды 8-21 месяцев от роду. Ученые выявили 52 типа сигналов, которые дети использовали для общения.

Сравнив полученные результаты с жестами горилл и шимпанзе, ученые получили 96 процентов совпадений. Среди схожих движений были жесты, которые предназначены для установления с кем-либо физического контакта, сигналы, показывающие, что ребенок чего-то хочет и другие. Примечательно, что взмахи и сгибания рук используют только дети.

Таким образом, ученые в который раз показали, что человек неразрывно связан с окружающим его природным миром. Результаты исследования были опубликованы в Animal Cognition.