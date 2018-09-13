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Неизвестный из пневматики обстрелял детей на площадке в Красноярске
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Неизвестный из пневматики обстрелял детей на площадке в Красноярске 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Красноярска опубликовала в социальных сетях информацию о том, что неизвестный накануне стрелял по детям на площадке из пневматического ружья. По словам женщины, злоумышленник целился из окна именно в ее дочь.
Как сообщили в ГУВД, из окна многоэтажки на Карла Маркса действительно пару раз выстрелили. Пневматикой баловались подростки. Их личности уже установлены, с ними провели профилактическую беседу в отделении. Сейчас решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности. Целились ли они в кого-то конкретного, слишком маловероятно. В результате случившегося никто из детей не пострадал.
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