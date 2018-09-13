Неизвестный из пневматики обстрелял детей на площадке в Красноярске

Жительница Красноярска опубликовала в социальных сетях информацию о том, что неизвестный накануне стрелял по детям на площадке из пневматического ружья. По словам женщины, злоумышленник целился из окна именно в ее дочь.