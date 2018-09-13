Полсотни детей помещены в сахалинскую больницу из-за серозного менингита

Полсотни детей проходят курс лечения в детской областной больнице Южно-Сахалинска из-за заболевания серозным менингитом. Самой младшей пациентке, поступившей в медучреждение, — восемь месяцев.

В региональном Минздраве сообщили, что 11 человек — это дети из двух детских садов. Остальные 39 заболевших — совсем маленькие дети, которые еще не ходят в детсады, и школьники разных возрастов, сообщает ТАСС

Серозный менингит — тяжелая форма энтеровирусной инфекции. Вакцины от инфекции нет.

Вирус чаще всего передается через продукты и грязные руки, но возможно заражение и воздушно-капельным путём при большом скоплении людей. Инкубационный период длится до двадцати дней.