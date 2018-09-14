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Прокуратура начала проверку после заболевания 50 детей на Сахалине серозным менингитом
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Прокуратура начала проверку после заболевания 50 детей на Сахалине серозным менингитом 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Фото: News.ru
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений о заболевании 50 детей серозным менингитом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в областной прокуратуре.
Ранее сообщалось о закрытии на карантин детского сада №49 в Южно-Сахалинске, в областном минздраве уточнили, что у шести детей из разных его групп диагностирован серозный менингит. Курс лечения проходят и пять воспитанников из детского сада №43, врачи регулярно наблюдают за контактировавшими с ними детьми. Еще 39 заболевших — это маленькие дети, которые еще не ходят в детсады, и школьники разных возрастов.
"Прокуратура организовала проверку. В случае установления факта нарушения законодательства будут приняты меры реагирования", — сказали в областной прокуратуре.
Серозный менингит — одна из тяжелых форм энтеровирусной инфекции. Вакцины от инфекции нет. Как отмечают в региональном минздраве, используются только меры неспецифической профилактики — мытье рук и продуктов, по возможности необходимо избегать больших скоплений людей. Эти меры снижают риск заболеть энтеровирусной инфекцией.
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