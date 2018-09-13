Власти Южно-Сахалинска заявили, что не закрывали детсады из-за менингита

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен — РИА Новости . Закрытых из-за серозного менингита детских садов и школ в Южно-Сахалинске нет, сообщила в четверг РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы администрации города Наталья Авраменко.

Ранее сообщалось, что с диагнозом «серозный менингит» госпитализированы 50 детей и подростков от восьми месяцев до 16 лет. Сейчас они проходят лечение в инфекционном отделении Сахалинской областной детской больницы. Во вторник после вспышки инфекционного заболевания на карантин был закрыт детский сад №49.

"В настоящее время все детские сада и школы, в которых были заболевшие воспитанники, работают в штатном режиме. Детсад «Ласточка» после проведенных карантинных мероприятий в четверг также возобновил работу", — сказала собеседница агентства.

Детский сад №49 «Ласточка» был введен в эксплуатацию в 1965 году. На начальном этапе работы в дошкольном образовательном учреждении действовала ясельная группа. Сейчас его посещают воспитанники от трех до семи лет.