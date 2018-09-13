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Суд Бурятии запретил ребенку посещать сад из-за отсутствия пробы Манту
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Суд Бурятии запретил ребенку посещать сад из-за отсутствия пробы Манту 

Letidor.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Родители непривитого ребенка проиграли суд.
Верховный суд Республики Бурятия признал правомерным отстранение ребенка от занятий в детском саду из-за отсутствия пробы Манту. В местном Роспотребнадзоре уточнили, что законный представитель малыша не согласился с решением руководства детского учреждения и обжаловал решение в суде, но проиграл дело.
Управлением Роспотребнадзора по РБ в суде было дано заключение о правомерности действий руководителя детского учреждения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в целях раннего выявления туберкулеза у детей проводится ежегодная туберкулинодиагностика, отказ от которой влечет за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, и служит основанием для отказа в посещении детских учреждений,
— сообщается на сайте ведомства.
В 2017 году по заболеваемости туберкулезом республика заняла восьмое место среди Сибирского федерального округа и 18-е среди регионов России, — сообщает ТАСС.
К слову, ранее стало известно, что в Европе из-за отказа делать прививки была зафиксирована рекордная вспышка кори.
Фото: shutterstock.com
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