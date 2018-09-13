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Верховный суд Бурятии не разрешил ходить в детсад ребенку без пробы Манту
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Верховный суд Бурятии не разрешил ходить в детсад ребенку без пробы Манту 

ТАСС + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Байкал24.ru
УЛАН-УДЭ, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Бурятии не разрешил водить в детский сад ребенка, чья семья отказалась ставить ему пробу Манту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
"Законный представитель ребенка, посещающего детский сад, отказался от обязательного обследования несовершеннолетнего на туберкулез — постановки пробы Манту. В связи с этим заведующая детсадом вынесла приказ об отстранении воспитанника от посещения детского учреждения. Законный представитель обжаловал приказ в суде. Октябрьский районный суд Улан-Удэ отказал в удовлетворении иска, позже Верховный суд Бурятии признал такое решение правомерным", — сказали в пресс-службе.
В республиканском управлении Роспотребнадзора считают, что директор детского сада действовал правомерно. «В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в целях раннего выявления туберкулеза у детей проводится ежегодная туберкулинодиагностика. Отказ от нее влечет за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, и служит основанием для отказа в посещении детских учреждений», — пояснили в ведомстве.
По заболеваемости туберкулезом Бурятия, по данным за 2017 год, занимает восьмое место среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) после Республики Тыва, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, Омской области и Красноярского края, среди субъектов России — 18 место.
По данным Республиканского противотуберкулезного диспансера им. Дугаровой, уровень заболеваемости туберкулезом в регионе в 2017 году снизился на 15,2% в сравнении с 2016 годом, по Улан-Удэ показатель снизился на 24,2%. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Мухоршибирском, Тункинском и Хоринском районах. Смертность от туберкулеза в Бурятии ниже в 1,2 раза уровня среднероссийского показателя и в 2,4 раза ниже показателя СФО.
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