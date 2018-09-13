Депутат о школьном питании в Татарстане: «Это ужас какой-то»

Депутат Госсовета Татарстана Альберт Фахрутдинов возмутился тем, как кормят в школах республики.

«Очень много нареканий в системе питания школ, в системе закупок, например, Рыбно-Слободского района. Есть криминальные какие-то дела или монополизация крупных компаний, которые поставляют продукты питания. С этим как-то можно разобраться или очень сложно? Чем кормят детей — это ужас какой-то. Этим свиней кормить даже нельзя. Я дошел до того, что сказал: это мясо выбрасывайте собакам, берите мясо у нас, бесплатно кормите детей», — приводит слова Фахрутдинова «Коммерсантъ».

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал проверить систему организации питания во всех школах республики. Причина — массовое отравление детей в Актаныше. Минниханов заявил, что такие инциденты больше не должны повторяться

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