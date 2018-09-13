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15 млн рублей вложил Красноярский край в доступность школ и детских садов
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15 млн рублей вложил Красноярский край в доступность школ и детских садов 

АиФ Красноярск + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Более 11,3 млн рублей перечислил федеральный центр краю на создание условий для обучения детей-инвалидов в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Со своей стороны, краевая казна вложила более 3,8 млн рублей. На эти деньги в регионе было закуплено специальное оборудование для 15 организаций.
«Субсидии получили четыре краевые школы, которые работают по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ и инвалидностью, красноярский центр дополнительного образования «Юннаты», березовский детский сад, шушенский детский сад комбинированного вида №1, дивногорский Дом детского творчества, шарыповский детский сад №4, новоселовский детский сад № 24, назаровский детский сад № 5, детский сад № 19 в селе Подтесово (Енисейский район), красноярский детский сад №226, Малиновский детский сад (Ачинский район), детский сад «Колосок» в поселке Степной (Назаровский район)» — сообщает краевой портал.
В Красноярском крае с 2012 года реализуется федеральная целевая программа «Доступная среда». За это время 149 образовательных организаций получили на развитие около 190 млн рублей.
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