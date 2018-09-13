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Госпитализированные на Сахалине с менингитом дети остаются в больнице
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Госпитализированные на Сахалине с менингитом дети остаются в больнице 

РИА Новости + ещё 12 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. Госпитализированные на Сахалине с диагнозом «серозный менингит» 50 детей и подростков остаются в областной детской больнице, сообщили в четверг РИА Новости в региональном минздраве.
В среду стало известно, что число заболевших энтеровирусной инфекцией и госпитализированных с этим диагнозом достигло полусотни. Возраст пациентов — от восьми месяцев до 16 лет. Детский сад №49 в Южно-Сахалинске был закрыт на карантин.
"Госпитализированные на Сахалине с диагнозом «серозный менингит» 50 детей и подростков продолжают проходить лечение в областной детской больнице. Поскольку пик заболевания пришелся на 3 сентября, оставаться пациентам в инфекционном отделении больницы придется как минимум четыре-пять дней. Лечение в стационаре серозного менингита требует не менее двух недель", — рассказал собеседник агентства.
По мнению и.о. заведующего инфекционным отделением больницы Сергея Чевозерова, заболеваемость связана, скорее всего, с появлением нового серотипа. «Этого вида здесь давно не было», — сообщил РИА Новости врач.
По его словам, в процессе заболевания воспаляются оболочки головного мозга. «Но само заболевание является не таким серьезным, как кажется, главное — не затягивать с лечением», — подчеркнул доктор.
В региональном минздраве добавили, что все дети, имевшие контакт с госпитализированными детьми, находятся под наблюдением врачей.
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