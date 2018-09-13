Госпитализированные на Сахалине с менингитом дети остаются в больнице

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости . Госпитализированные на Сахалине с диагнозом «серозный менингит» 50 детей и подростков остаются в областной детской больнице, сообщили в четверг РИА Новости в региональном минздраве

В среду стало известно, что число заболевших энтеровирусной инфекцией и госпитализированных с этим диагнозом достигло полусотни. Возраст пациентов — от восьми месяцев до 16 лет. Детский сад №49 в Южно-Сахалинске был закрыт на карантин.

"Госпитализированные на Сахалине с диагнозом «серозный менингит» 50 детей и подростков продолжают проходить лечение в областной детской больнице. Поскольку пик заболевания пришелся на 3 сентября, оставаться пациентам в инфекционном отделении больницы придется как минимум четыре-пять дней. Лечение в стационаре серозного менингита требует не менее двух недель", — рассказал собеседник агентства.

По мнению и.о. заведующего инфекционным отделением больницы Сергея Чевозерова, заболеваемость связана, скорее всего, с появлением нового серотипа. «Этого вида здесь давно не было», — сообщил РИА Новости врач.

По его словам, в процессе заболевания воспаляются оболочки головного мозга. «Но само заболевание является не таким серьезным, как кажется, главное — не затягивать с лечением», — подчеркнул доктор.

В региональном минздраве добавили, что все дети, имевшие контакт с госпитализированными детьми, находятся под наблюдением врачей.