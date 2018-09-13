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На Сахалине 50 детей попали в больницу с серозным менингитом
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На Сахалине 50 детей попали в больницу с серозным менингитом 

ТВ Центр + ещё 9 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В детскую областную больницу Южно-Сахалинска госпитализировали 50 детей, у которых диагностировали серозный менингит, сообщает ТАСС.
Курс лечения продлится минимум две недели. После выписки дети еще 10-14 дней будут наблюдаться у врачей, прежде чем вернуться в детские сады.
Ранее в Южно-Сахалинске закрыли на карантин детский сад, где у шести детей обнаружили серозный менингит.
Серозный менингит — одна из тяжелых форм энтеровирусной инфекции. Вакцины от инфекции нет. Основные симптомы заболевания — высокая температура, головная боль и рвота.
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