На Сахалине 50 детей попали в больницу с серозным менингитом

В детскую областную больницу Южно-Сахалинска госпитализировали 50 детей, у которых диагностировали серозный менингит, сообщает ТАСС

Курс лечения продлится минимум две недели. После выписки дети еще 10-14 дней будут наблюдаться у врачей, прежде чем вернуться в детские сады.

Ранее в Южно-Сахалинске закрыли на карантин детский сад, где у шести детей обнаружили серозный менингит.

Серозный менингит — одна из тяжелых форм энтеровирусной инфекции. Вакцины от инфекции нет. Основные симптомы заболевания — высокая температура, головная боль и рвота.