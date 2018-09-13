На Сахалине у 50 детей диагностировали серозный менингит

В Южно-Сахалинске на этой неделе на карантин закрыли детский сад, где у шести воспитанников обнаружили это инфекционное заболевание.

В областном Минздраве предупредили, что основные симптомы серозного менингита — высокая температура, сильная головная боль и рвота. Курс лечения длится минимум две недели. Вакцины от инфекции нет, поэтому врачи призывают тщательно мыть руки, продукты и избегать большого скопления людей.

В настоящее время российское предприятие «Микроген» ведёт разработку менингококковой вакцины для профилактики заболеваний.