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На Сахалине у 50 детей диагностировали серозный менингит
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На Сахалине у 50 детей диагностировали серозный менингит 

Говорит Москва + ещё 2 33 минуты назад
В Южно-Сахалинске на этой неделе на карантин закрыли детский сад, где у шести воспитанников обнаружили это инфекционное заболевание.
В областном Минздраве предупредили, что основные симптомы серозного менингита — высокая температура, сильная головная боль и рвота. Курс лечения длится минимум две недели. Вакцины от инфекции нет, поэтому врачи призывают тщательно мыть руки, продукты и избегать большого скопления людей.
В настоящее время российское предприятие «Микроген» ведёт разработку менингококковой вакцины для профилактики заболеваний.
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