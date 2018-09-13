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На Сахалине зафиксирована вспышка детского менингита
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На Сахалине зафиксирована вспышка детского менингита 

Letidor.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В Сахалинской области 50 детей оказались в больнице с диагнозом серозный менингит.
В Южно-Сахалинске полсотни детей заболели серозным менингитом. Среди пациентов больницы есть младенцы 8 и 11 месяцев, а также школьники и дошколята.
Сильная головная боль, рвота, температура повышается, — это три основных симптома заболевания. Если они есть, надо срочно обращаться к врачам. Если не лечить серозный менингит в стационаре, то этом может привести к определенным последствиям. В частности, длительное время будут сохраняться головные боли,
— передает слова исполняющего обязанности заведующего инфекционным отделением детской областной больницы Сергея Чевозерова Министерство здравоохранения Сахалинской области.
Курс лечения в стационаре длится минимум две недели. После этого дети еще 10-14 дней наблюдаются у врачей районных поликлиник и только после этого маленькие пациенты могут вернуться в детские сады и школы.
Вакцины от инфекции нет. Используются только меры неспецифической профилактики. Это мытье рук, продуктов, по возможности надо избегать больших скоплений людей. Эти меры снижают риск заболеть энтеровирусной инфекцией,
— сообщают специалисты.
К слову, в настоящий момент ученые разрабатывают менингококковую вакцину для профилактики заболеваний, в число которых входит менингит и менингококцемия.
Сообщается, что в детский сад, в котором возникла вспышка менингита, закрыт на карантин.
Фото: shutterstock.com
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