На Сахалине зафиксирована вспышка детского менингита

В Сахалинской области 50 детей оказались в больнице с диагнозом серозный менингит.

В Южно-Сахалинске полсотни детей заболели серозным менингитом. Среди пациентов больницы есть младенцы 8 и 11 месяцев, а также школьники и дошколята.

Сильная головная боль, рвота, температура повышается, — это три основных симптома заболевания. Если они есть, надо срочно обращаться к врачам. Если не лечить серозный менингит в стационаре, то этом может привести к определенным последствиям. В частности, длительное время будут сохраняться головные боли,

— передает слова исполняющего обязанности заведующего инфекционным отделением детской областной больницы Сергея Чевозерова Министерство здравоохранения Сахалинской области.

Курс лечения в стационаре длится минимум две недели. После этого дети еще 10-14 дней наблюдаются у врачей районных поликлиник и только после этого маленькие пациенты могут вернуться в детские сады и школы.

Вакцины от инфекции нет. Используются только меры неспецифической профилактики. Это мытье рук, продуктов, по возможности надо избегать больших скоплений людей. Эти меры снижают риск заболеть энтеровирусной инфекцией,

— сообщают специалисты.

К слову, в настоящий момент ученые разрабатывают менингококковую вакцину для профилактики заболеваний, в число которых входит менингит и менингококцемия.

Сообщается, что в детский сад, в котором возникла вспышка менингита, закрыт на карантин.

Фото: shutterstock.com