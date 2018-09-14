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Власти Сахалина назвали возможную причину вспышки серозного менингита
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Власти Сахалина назвали возможную причину вспышки серозного менингита 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Дети, вернувшиеся с каникул, по предварительным данным, привезли серозный менингит на Сахалин, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
Ранее сообщалось о закрытии на карантин детского сада №49 в Южно-Сахалинске, в областном минздраве уточнили, что у шести детей из разных его групп диагностирован серозный менингит. Курс лечения проходят и пять воспитанников из детского сада №43, врачи регулярно наблюдают за контактировавшими с ними детьми. Еще 39 заболевших — это совсем маленькие дети, которые еще не ходят в детсады, и школьники разных возрастов.
"В детских садах областного центра проводятся меры профилактики инфекционных заболеваний. Завершается дезинфекция дошкольных учреждений, где были зафиксированы случаи серозного менингита. По предварительным данным, источником распространения вируса стали дети, вернувшиеся из отпуска. В пробах воды, смывах с фруктов и игрушек специалисты Роспотребнадзора возбудителя инфекции не нашли", — передает пресс-служба администрации города.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, на Сахалине продолжают регистрировать случаи энтеровируса преимущественно среди детей до 17 лет.
Серозный менингит — одна из тяжелых форм энтеровирусной инфекции. Вакцины от инфекции нет. Как отмечают в региональном минздраве, используются только меры неспецифической профилактики — мытье рук и продуктов, по возможности необходимо избегать большого скопления людей. Эти меры снижают риск заболеть энтеровирусной инфекцией.
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