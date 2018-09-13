Правила дорожного движения на практике. В детском саду в Балашихе появился автогородок

В одном из детских садов Балашихи появился автогородок. На учебной площадке дети изучают дорожные знаки и сигналы светофора на практике, не выходя на дорогу. В ГИБДД такую инициативу поддерживают, а там, где такого наглядного примера нет, инспекторы проводят профилактические беседы.

Источник фото: телеканал «360»

Воспитанникам детского сада № 14 узнать правила дорожного движения помогает новый автогородок. В первую очередь, дети учатся переходить улицу.

В городке — несколько зон и учебных точек. Есть пешеходные переходы, велодорожка, заправка и пост ДПС. Все модули выглядят как настоящие, но детям интереснее всего заниматься со светофором.

Главная часть автогородка — регулируемый пешеходный переход. Он оснащен двумя настоящими светофорами. Они могут работать автоматически, а можно управлять ими с пульта. В нужный момент воспитатель включает зеленый свет, а значит, можно начинать движение.

Источник фото: телеканал «360»

Автогородок работники детского сада построили сами. В прошлом учебном году заасфальтировали участок и нанесли разметку. А к началу этого года установили знаки, светофоры и павильоны. В планах — не только занятия со своими группами, но и сотрудничество с другими детскими садами.

«Мы планируем проводить совместные занятия и с другими образовательными учреждениями городского округа Балашиха. Приглашать в гости и сотрудников ГИБДД, которые тоже доносили бы важную информацию для детей и родителей», — рассказала Ольга Попкова, старший воспитатель детского сада № 14 «Ручеек».

Источник фото: телеканал «360»

В детском саду № 33 прошло занятие с инспектором ГИБДД. В игровой форме детям рассказывают о правилах и опасных ситуациях на дороге. Стихи помогают малышам закрепить материал.

Беседы со школьниками и воспитанниками детских садов — часть мероприятия «Внимание, дети!», которое ежегодно проводит Госавтоинспекция. В этом году кампания проходит с 20 августа по 17 сентября. За это время сотрудники ГИБДД проведут встречи в 166 образовательных учреждениях на территории Реутова и Балашихи.