Ещё
6-летняя свердловчанка повредила селезенку в детсаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

6-летняя свердловчанка повредила селезенку в детсаду 

Уралинформбюро + ещё 2 28 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи и прокуратура проводят проверку по факту травмирования 6-летней девочки в детском саду Режевского района.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел днем 11 сентября на прогулке. Воспитанница детсада №6 «Журавлик» (село Черемисское) во время игры побежала за мячом, запнулась и упала. Девочку осмотрел фельдшер детсада, а затем и врач.
Сотрудники детсада вызвали родителей ребенка. Малышку отвезли в Режевскую ЦРБ, а затем направили в детскую больницу Екатеринбурга. Там выяснилось, что у девочки разрыв селезенки, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас выясняется, был ли организован должный контроль за детьми со стороны воспитателя. Будет дана оценка своевременности и эффективности оказания первой помощи девочке. Тяжесть вреда, причиненного здоровью малышки, установит экспертиза.
Уралинформбюро: последние новости
В Каменске-Уральском у детского сада нашли труп В Тюмени открылись детсады с соляной комнатой и кружками робототехники Корь добралась до Ноябрьска
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете121
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звезды, которых убили наркотики
Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение