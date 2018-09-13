6-летняя свердловчанка повредила селезенку в детсаду

Следователи и прокуратура проводят проверку по факту травмирования 6-летней девочки в детском саду Режевского района.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел днем 11 сентября на прогулке. Воспитанница детсада №6 «Журавлик» (село Черемисское) во время игры побежала за мячом, запнулась и упала. Девочку осмотрел фельдшер детсада, а затем и врач.

Сотрудники детсада вызвали родителей ребенка. Малышку отвезли в Режевскую ЦРБ, а затем направили в детскую больницу Екатеринбурга. Там выяснилось, что у девочки разрыв селезенки, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас выясняется, был ли организован должный контроль за детьми со стороны воспитателя. Будет дана оценка своевременности и эффективности оказания первой помощи девочке. Тяжесть вреда, причиненного здоровью малышки, установит экспертиза.