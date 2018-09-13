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На Урале у девочки в детском саду во время прогулки лопнула селезенка
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На Урале у девочки в детском саду во время прогулки лопнула селезенка 

Уральский меридиан + ещё 5 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Реже у воспитанницы одного из детских садов во время прогулки лопнула селезенка. 6-летняя девочка побежала за мячом, запнулась и упала на землю. Режевская прокуратура организовала по данному факту проверку.
11 сентября 2018 года во время прогулки в МКДОУ «Детский сад № 6 Журавлик» в с. Черемисское Режевского района 6-летняя воспитанница во время игры упала на землю. Ребенок был осмотрен фельдшером детского сада и, впоследствии, врачом.
Через какое-то время состояние девочки ухудшилось, в связи с чем она сперва была доставлена в городскую больницу, а после — в больницу г. Екатеринбурга.
Врачи поставили ребенку диагноз «разрыв селезенки».
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет выяснено, по какой причине сотрудники детского сада, а именно воспитатель группы, которую посещает девочка, не смогли обеспечить надлежащий контроль над своими воспитанниками.
Прокуратура также запросит медицинские документы о состоянии здоровья девочки, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда ее здоровью.
Фото превью — miraman.ru
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