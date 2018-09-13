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Вороновская ДШИ объявляет дополнительный набор детей на хореографическое отделение
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Вороновская ДШИ объявляет дополнительный набор детей на хореографическое отделение 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Обучение по общеразвивающей программе для детей 7-10 лет на проводится на бюджетной основе. Балетмейстер — педагог: Шутилина Нина Викторовна.
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