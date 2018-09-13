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Более 5,5 тыс. детей посетили летом военно-исторические лагеря РВИО
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Более 5,5 тыс. детей посетили летом военно-исторические лагеря РВИО 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 5,5 тыс. детей посетили лагеря Российского военно-исторического общества (РВИО) с июня по август 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе РВИО.
«Более 5,5 тыс. детей посетили военно-исторические лагеря в летний период с июня по август, которые были организованы РВИО в 16 регионах России. Кроме углубленного изучения истории, подростки прошли обучение по самообороне, тактической и туристической подготовке, научились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Также они встретились с героями России и ветеранами боевых действий, попробовали свои силы в командных играх и спортивных состязаниях», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что РВИО организовало 23 военно-исторические смены в Архангельской, Астраханской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Томской областях, а также в Республике Башкортостан и в Ставропольском крае.
«Самый крупный лагерь — «Бородино» — посетили более 2 тыс. детей», — пояснили в пресс-службе.
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