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Полицейские Петербурга заинтересовались поступившим в больницу истощенным ребенком
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Полицейские Петербурга заинтересовались поступившим в больницу истощенным ребенком 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Сотрудники полиции начали проверку после того, как в одну из петербургских больниц поступил ребенок в состоянии сильного истощения. Об этом «360» сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Годовалый малыш, проживающий на проспекте Энергетиков, поступил в больницу еще 8 сентября. Об этом в правоохранительные органы сообщили сами медики 12 сентября. Его состояние они оценили как средней степени тяжести.
После того, как проверка будет закончена, правоохранители примут процессуальное решение.
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