Полицейские Петербурга заинтересовались поступившим в больницу истощенным ребенком

Сотрудники полиции начали проверку после того, как в одну из петербургских больниц поступил ребенок в состоянии сильного истощения. Об этом «360» сообщила пресс-служба регионального управления МВД России

Годовалый малыш, проживающий на проспекте Энергетиков, поступил в больницу еще 8 сентября. Об этом в правоохранительные органы сообщили сами медики 12 сентября. Его состояние они оценили как средней степени тяжести.

После того, как проверка будет закончена, правоохранители примут процессуальное решение.