Более 40 тысяч жителей Красноярского края уже сделали прививку от гриппа

В Красноярском крае началась массовая вакцинация против гриппа. За первую неделю прививки в регионе сделали больше 40 тысяч человек, сообщила «Телекомпания ТВК».

«На первой неделе сентября за счет средств федерального бюджета привито 39 730 человек, в том числе 6010 детей. За счет прочих источников финансирования привито 2140 человек», — говорится в сообщение краевого Роспотребнадзора

Специалисты подчеркивают, что вовремя сделанная прививка способствует формированию высокого уровня иммунитета против гриппа. Защитный эффект вакцины наступает через 8-12 дней и сохраняется до года.

Обязательно прививаться необходимо людям, находящимся в группе риска: маленьким детям, школьникам, студентам, сотрудникам медицинских и образовательных организаций, беременным женщинам и призывникам.

В прошлом году благодаря массовой вакцинации в регионе удалось избежать эпидемии гриппа и ОРВИ: прививки сделали больше 1,5 миллиона человек.