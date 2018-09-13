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Более 40 тысяч жителей Красноярского края уже сделали прививку от гриппа
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Более 40 тысяч жителей Красноярского края уже сделали прививку от гриппа 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае началась массовая вакцинация против гриппа. За первую неделю прививки в регионе сделали больше 40 тысяч человек, сообщила «Телекомпания ТВК».
«На первой неделе сентября за счет средств федерального бюджета привито 39 730 человек, в том числе 6010 детей. За счет прочих источников финансирования привито 2140 человек», — говорится в сообщение краевого Роспотребнадзора.
Специалисты подчеркивают, что вовремя сделанная прививка способствует формированию высокого уровня иммунитета против гриппа. Защитный эффект вакцины наступает через 8-12 дней и сохраняется до года.
Обязательно прививаться необходимо людям, находящимся в группе риска: маленьким детям, школьникам, студентам, сотрудникам медицинских и образовательных организаций, беременным женщинам и призывникам.
В прошлом году благодаря массовой вакцинации в регионе удалось избежать эпидемии гриппа и ОРВИ: прививки сделали больше 1,5 миллиона человек.
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