Как перестать орать на детей и повторять ошибки своих родителей

ДЖОНИС УЭББ

профессор психологии

«Перестань плакать и надень уже, наконец, свои ботинки, как я и просил еще 10 минут назад!» — кричит отец на своего 6-летнего сына.

И каждый раз, когда он произносит нечто подобное, где-то в глубине его души появляется беспокойство. В памяти сразу всплывает миллион таких же ситуаций, когда на него тридцать лет назад точно так же кричал его отец.

Сознательно или или нет, но мы сквозь годы проносим воспоминания о том, как наши родители разговаривали с нами, когда мы еще были детьми. Мы прокручиваем эти слова в голове снова и снова, но никогда не обращаемся так к кому-то другому.

Пока не становимся родителями.

Затем мы оказываемся в роли наших родителей, и в то же время ощущаем чувства своего ребенка. Это может быть очень болезненно, особенно если мы всерьез и по-честному стремимся стать хорошими родителями.

Заканчивай уже!

Не будь ребенком!

Хватит плакать!

Иди в свою комнату и сиди там, пока не успокоишься!

Не устраивай мне тут!

Ты что, совсем дурак?

Ну что ты за свинья такая!

Эти и похожие фразы выскакивают из нас, как горох. Мы произносим их автоматически, не задумываясь, откуда что берется.

Однако вдруг приходит понимание, что таким образом мы просто игнорируем или принижаем эмоции своего ребенка, и, похоже, повторяем то, что наши родители делали с нами.

Важность своих и чужих чувств нам крайне сложно осознавать, если родители не научили нас этому.

Современная психология учит нас определенным способам, которыми мы, родители, можем реагировать на чувства наших детей, чтобы постараться по возможности не травмировать их. Но, увы, многие из нас не знают этих способов. И это не наша вина.

Для того, чтобы вернуться в нужное русло и лучше узнать о том, как надо разговаривать со своим ребенком, следуйте 4 правилам:

Остановитесь и выдохните

Вместо того чтобы осуждать поведение ребенка, попытайтесь понять, что он чувствует в данный момент — и проговорите это.

Найдите причину

Помогите ребенку осознать, что то или иное чувство возникло по конкретной причине, и дайте ему понять, что это важно для вас.

Сопереживайте

Попытайтесь взглянуть на ситуацию глазами своего ребенка и ощутить возникшие у него эмоции. Это создаст момент единения с ним, что невероятно ценно для ваших отношений.

Научите ребенка владеть эмоциями

Помогите ребенку научиться управлять своими эмоциями. Установите для него границы, если того потребует ситуация.

Чтобы увидеть, как это работает, давайте снова проверим эту формулу на том шестилетнем мальчике и его папе.

Отец уже готов к выходу из дома. Но сын плачет, вместо того чтобы надеть обувь. Отец, несмотря на опасения опоздать в школу, садится рядом с сыном и спрашивает: «Что случилось, дружище? Чем ты расстроен?».

«Я ненавижу эти ботинки! Мама сказала, что купит мне новые, но не купила!» — кричит ребенок и отшвыривает обувь.

Отец ненадолго задумывается и продолжает: «Ты сердишься на маму за то, что она не успела купить тебе новые ботинки?».

«Где же она? Я хочу новую обувь!» — говорит мальчик, но уже скорее печально, чем капризно.

«Я знаю, что ты расстроен из-за ботинок и что ты вырос из них. Но, думаю, что ты еще и скучаешь по маме: ее нет уже целых три дня. Я тоже скучаю по ней», — произносит отец.

В этот момент, ощущая сочувствие, мальчик сквозь слезы спрашивает: «Когда она вернется?».

«Завтра, — объясняет отец успокаивающим тоном. — Мы все вместе сходим в пиццерию и по дороге зайдем в обувной магазин. Может, помучаешься еще денек с этими старыми дурацкими башмаками?».

Говоря это, отец вытирает слезы на лице ребенка. Мальчик кивает головой, и теперь ему намного спокойнее (потому что он чувствует, что его поняли и поддержали).

«Хорошо, пожалуйста, подними обувь, которую ты расшвырял. Давай договоримся не швыряться вещами, когда злимся. Вместо этого мы можем поговорить. Так?» — спрашивает отец.

Мальчик вновь согласно кивает и подбирает свою обувь. Они несутся в школу. Сын влетает в здание буквально за минуту до звонка. Но отец понимает, что без этого разговора было не обойтись.

В этой ситуации отец использовал все четыре правила.

Он не проигнорировал чувства сына, нашел их причину (гнев по поводу обуви в основном был спровоцирован тоской по отсутствующей матери), посочувствовал ребенку и установил рамки поведения, напомнив домашнее правило — не бросать вещи от злости, а высказываться.

Откуда отец знал, как грамотно себя вести? Глубокая обеспокоенность тем, как он общается со своим сыном и нежелание воспроизводить те самые травмирующие сценарии общения из собственного детства, заставила его искать иные пути. И теперь он применяет новые навыки ради сына изо дня в день. И знаете, что интересно? Таким образом он работает и со своими эмоциями тоже, становясь более зрелым человеком.

Кроме того, он делает еще одну важную вещь: не переносит атмосферу эмоционального пренебрежения, в которой вырос, на своих детей. Когда его сын вырастет и у него появятся свои дети, те самые четыре правила станут настолько значительной частью его жизненных и эмоциональных навыков, что он их передаст своим детям естественным образом. И так это знание будет передаваться из поколения в поколение.

Таким образом отец, работая над собой в стремлении стать хорошим родителем, не только изменил себя, но и изменил будущее.

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