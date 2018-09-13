В Каменске-Уральском у детского сада нашли труп

Утром 13 сентября в Каменске-Уральском около детсада №86 (улица Челябинская, 46) нашли труп мужчины. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Достоверность информации "Уралинформбюро" подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . «Действительно, сегодня около 7 часов в дежурную часть ОВД Каменска-Уральского поступило тревожное сообщение от бригады скорой помощи об обнаружении тела мужчины со следами побоев. Врачам об этом рассказал местный житель, ставший случайным свидетелем», — сказал он.

В настоящее время устанавливается личность убитого. Опрашиваются жители близлежащих домов. «При осмотре одежды мужчины не найдены ценные вещи, документы и телефон. На вид ему 30-40 лет, среднего телосложения», — добавил полковник Горелых.

Сыщики не исключают версию того, что убийство могло произойти в другом месте, а тело позже подбросили к детскому саду.

Следует отметить, что это криминальное ЧП, потрясшее Каменск-Уральский за сутки с небольшим. Утром 12 сентября город облетела весть об убийстве 10-летней девочки. Под подозрением — собутыльник ее отчима. По неподтвержденным данным, мужчины выпивали, и спустя некоторое время гость оглушил хозяина, задушил его падчерицу, похитил ценные вещи и скрылся. Преступника ищут.