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В Каменске-Уральском у детского сада нашли труп
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В Каменске-Уральском у детского сада нашли труп 

Уралинформбюро + ещё 3 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Утром 13 сентября в Каменске-Уральском около детсада №86 (улица Челябинская, 46) нашли труп мужчины. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
Достоверность информации "Уралинформбюро" подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Действительно, сегодня около 7 часов в дежурную часть ОВД Каменска-Уральского поступило тревожное сообщение от бригады скорой помощи об обнаружении тела мужчины со следами побоев. Врачам об этом рассказал местный житель, ставший случайным свидетелем», — сказал он.
В настоящее время устанавливается личность убитого. Опрашиваются жители близлежащих домов. «При осмотре одежды мужчины не найдены ценные вещи, документы и телефон. На вид ему 30-40 лет, среднего телосложения», — добавил полковник Горелых.
Сыщики не исключают версию того, что убийство могло произойти в другом месте, а тело позже подбросили к детскому саду.
Следует отметить, что это криминальное ЧП, потрясшее Каменск-Уральский за сутки с небольшим. Утром 12 сентября город облетела весть об убийстве 10-летней девочки. Под подозрением — собутыльник ее отчима. По неподтвержденным данным, мужчины выпивали, и спустя некоторое время гость оглушил хозяина, задушил его падчерицу, похитил ценные вещи и скрылся. Преступника ищут.
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