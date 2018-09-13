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В Уфе найден ребенок
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В Уфе найден ребенок 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 2 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе на улице Первомайская рядом с домом №63 найден мальчик, которому примерно 5 лет. Как сообщает МВД по РБ, ребенок знает свое имя — Рашит. В полицию его передала прохожая.
— Потерявшийся ребенок был доставлен в Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность ребенка. Мальчик говорит, что его зовут Рашит, — пояснили в МВД по РБ.
Приметы:
На вид: 5 лет, плохо разговаривает, худощавого телосложения, волосы черные.
Был одет: сини джинсы, толстовка с орнаментом, темно-синяя рубашка, кроссовки черного цвета.
Если вы узнали ребенка или вам известно местонахождение близких мальчика, просьба немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: Дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе — (347) 237-19-60 или 02 (102 — с мобильного), Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе — (347) 242-13-72, 242-97-17.
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