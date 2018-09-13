Мособлизбирком проведет творческо-интеллектуальный конкурс для детей с ограниченными возможностями

Мособлизбирком совместно с министерством образования Московской области проведет областной творческо-интеллектуальный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Нам не безразлично будущее России». Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Мы решили провести совместно с министерством образования Московской области творческо-интеллектуальный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Нам не безразлично будущее России». Основными целями и задачами конкурсами являются стимулирование интереса детей с ограниченными возможностями здоровья к изучению истории развития института выборов и избирательного законодательства», — сказала член Мособлизбиркома Наталья Альшанова.

Конкурс проводится с 3 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Жюри до 15 марта 2019 г. рассмотрит представленные на конкурс работы и подведет итоги.

Конкурс проводится по теме истории выборов, избирательного права и процесса по четырем номинациям: литературный конкурс «Выбираем сердцем и стихом», художественный конкурс «Рисуем выборы», конкурс декоративно-прикладного искусства «Я — будущий избиратель», «Эрудит избирательного законодательства».