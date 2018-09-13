Волгоградские патриотические проекты используют в других регионах

В Волгоградской областной Думе прошло обсуждение проведения проектов «Волгоградская земля — Волгоградское качество» и «Воспитание маленького волжанина».

По данным пресс-службы областной Думы, участниками фестиваля «Волгоградская земля — Волгоградское качество» в этом году станут более 50000 школьников. Для них с сентября по декабрь будут проходить творческие конкурсы, бизнес-игры, экскурсии на предприятия, мастер-классы.

Еще один проект, который состоится в области — это «Воспитание маленького волжанина». Он нацелен на объединение усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства в патриотическом и гражданском воспитании. Специалисты волгоградского социально-педагогического университета подготовили методики, по которым дети будут изучать историю, культур и природу родного края.

Добавим, к участию в данных мероприятиях организаторы привлекают все города и районы области. Проект поддержан на всех уровнях власти и одобрен Фондом Президентских грантов.