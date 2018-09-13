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Волгоградские патриотические проекты используют в других регионах
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Волгоградские патриотические проекты используют в других регионах 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
В Волгоградской областной Думе прошло обсуждение проведения проектов «Волгоградская земля — Волгоградское качество» и «Воспитание маленького волжанина».
По данным пресс-службы областной Думы, участниками фестиваля «Волгоградская земля — Волгоградское качество» в этом году станут более 50000 школьников. Для них с сентября по декабрь будут проходить творческие конкурсы, бизнес-игры, экскурсии на предприятия, мастер-классы.
Еще один проект, который состоится в области — это «Воспитание маленького волжанина». Он нацелен на объединение усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства в патриотическом и гражданском воспитании. Специалисты волгоградского социально-педагогического университета подготовили методики, по которым дети будут изучать историю, культур и природу родного края.
Добавим, к участию в данных мероприятиях организаторы привлекают все города и районы области. Проект поддержан на всех уровнях власти и одобрен Фондом Президентских грантов.
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