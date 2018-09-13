Школьники Ноябрьска поедут на каникулы в Тюмень и Екатеринбург

В городе начался прием заявок на отдых и оздоровление детей в дни осенних каникул. Расходы на отдых родителям компенсируют из окружного бюджета. Так, две сотни школьников смогут попасть в оздоровительные центры на юге Тюменской области: с 5 по 11 ноября в «Снежинку» и с 27 октября по 2 ноября в «Серебрянный бор».

Подать заявку можно на сайте molcentr.ru. До 17 сентября их принимают от родителей детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Прием на общих основаниях начнется с 18 сентября.

С 17 сентября откроется запись на экскурсионные поездки в Тобольск и Екатеринбург. Поехать туда смогут около ста подростков. Для них разработана программа «Екатеринбург студенческий», где ребят познакомят с образовательными учреждениями города. Документы будут принимать в Центре активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи.