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Школьники Ноябрьска поедут на каникулы в Тюмень и Екатеринбург
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Школьники Ноябрьска поедут на каникулы в Тюмень и Екатеринбург 

Noyabrsk24.ru 46 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В городе начался прием заявок на отдых и оздоровление детей в дни осенних каникул. Расходы на отдых родителям компенсируют из окружного бюджета. Так, две сотни школьников смогут попасть в оздоровительные центры на юге Тюменской области: с 5 по 11 ноября в «Снежинку» и с 27 октября по 2 ноября в «Серебрянный бор».
Подать заявку можно на сайте molcentr.ru. До 17 сентября их принимают от родителей детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Прием на общих основаниях начнется с 18 сентября.
С 17 сентября откроется запись на экскурсионные поездки в Тобольск и Екатеринбург. Поехать туда смогут около ста подростков. Для них разработана программа «Екатеринбург студенческий», где ребят познакомят с образовательными учреждениями города. Документы будут принимать в Центре активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи.
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