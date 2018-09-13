Более 100 тыс. детей из Москвы бесплатно отдохнули минувшим летом в лагерях по льготным путевкам

Более 100 тыс. московских детей бесплатно отдохнули по льготным путевкам в период летней оздоровительной кампании 2018 г. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников на пресс-конференции, посвященной итогам летней оздоровительной кампании 2018 г.

«Общее количество детей, которые отдохнули в лагерях с участием бюджета города, — это порядка 100 тыс. детей. Уже несколько лет мы стараемся держать эту планку. Здесь и те дети, которые отдыхают по линии Мосгортура, это те дети, которые отдыхают с учетом возможностей Московской федерации профсоюзов, которая получает субсидии от города», — сказал В. Овчинников.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский подчеркнул, что за весь период летней оздоровительной кампании не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. «У нас все прошло нормально, без эксцессов, нет никаких происшествий, и это, наверное, главный результат», — отметил А. Кибовский.

Право на получение льготной путевки на лето 2018 г. имели дети 13 льготных категорий в возрасте от трех до 17 лет. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.