В Богородске нерадивую мать трех детей приговорили к исправительным работам

В Богородске суд признал местную жительницу, мать троих маленьких детей, виновной в неисполнении своих родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Следствием установлено, что мать троих детей — 12, семи и шести лет — не занималась воспитанием малышей, часто оставляла их одних без еды, содержала их в антисанитарных условиях.

Из-за действий, а точнее, бездействия жительницы Богородского района дети начали отставать в развитии, а их здоровью был нанесен большой ущерб.

Женщине предъявили обвинение по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Тем не менее, суд счел ее виновной и назначил наказание в виде семи месяцев испытательных работ.

Напомним, жительницу Ветлужского района осудят за жестокое обращение с шестилетней дочкой.

Фото: xvatit.com