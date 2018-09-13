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В Богородске нерадивую мать трех детей приговорили к исправительным работам
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В Богородске нерадивую мать трех детей приговорили к исправительным работам 

В городе N + ещё 1 1 час назад
Фото: В городе N
В Богородске суд признал местную жительницу, мать троих маленьких детей, виновной в неисполнении своих родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Следствием установлено, что мать троих детей — 12, семи и шести лет — не занималась воспитанием малышей, часто оставляла их одних без еды, содержала их в антисанитарных условиях.
Из-за действий, а точнее, бездействия жительницы Богородского района дети начали отставать в развитии, а их здоровью был нанесен большой ущерб.
Женщине предъявили обвинение по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Тем не менее, суд счел ее виновной и назначил наказание в виде семи месяцев испытательных работ.
Напомним, жительницу Ветлужского района осудят за жестокое обращение с шестилетней дочкой.
Фото: xvatit.com
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