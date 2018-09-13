В регионе выявлены нарушения закона о трудоустройстве подростков 

Городецкая городская прокуратура выявила нарушения законодательства при трудоустройстве подростков в одном из детских лагерей, сообщает прокуратура Нижегородской области.
В частности, положения трудовых договоров содержали возможность выплаты зарплаты свыше 15-дневного срока, что запрещено законом. Кроме того, эти договоры обеспечивали возможность привлекать подростков к работе по выходным.
Также прокуратура установила, что в установленные трудовым договором числа подростки зарплату не получали. Период между авансом и подсчетом составлял более 15 дней. Кроме того, детей допускали к работе без обязательных медицинских осмотров.
Городской прокурор вынес восемь постановлений о возбуждении административных дел в отношении директора лагеря.