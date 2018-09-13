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«Отдали документы и сделали бутерброды»:под Верхней Тоймой у безработных родителей забрали детей
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«Отдали документы и сделали бутерброды»:под Верхней Тоймой у безработных родителей забрали детей 

29.ru 30 минут назад
Фото: 29.ru
Сейчас дети находятся в спецучреждениях
В Верхнетоемском районе судебные приставы забрали у родителей трое детей. Причиной для такого решения суда стал образ жизни пары — они нигде не работали и частенько выпивали.
По решению суда супруги были ограничены в родительских правах в отношении своей пятилетней дочери, а женщина — и в отношении двух детей 13 и 11 лет от предыдущего брака. Семья жила в 130 километрах от поселка Верхняя Тойма, туда и отправились судебные приставы вместе с сотрудниками органов опеки.
В этот раз супруги были трезвые и, несмотря на нежелание расставаться с детьми, услышали доводы судебного пристава. Нерадивые родители добровольно выдали необходимые документы и даже сделали бутерброды в дорогу. Все трое детей были переданы органам опеки и попечительства, прошли медобследование и сейчас находятся в специализированных детских учреждениях.
— У супругов, которые пока только ограничены в родительских правах, есть шанс вернуть детей в семью. Для этого им необходимо поменять свой образ жизни: «завязать» с алкоголем, устроиться на работу и начать выплачивать назначенные судом алименты на содержание детей. Пока супруги никаких мер для воссоединения с детьми не предприняли, — сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
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