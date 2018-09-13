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Худощавый и светленький: в Самарской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика
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Худощавый и светленький: в Самарской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Стражи порядка продолжают опрос знакомых ребенка и осмотр нежилых помещений
Сотрудники полиции города Чапаевск разыскивают 11-летнего ребёнка. 28 августа около 18:00 Артем Журавлев вышел из школы и пропал. По версии следствия, несовершеннолетний может находиться в Самаре.
— Мальчику на вид 8-10 лет, он худощавого телосложения, глаза серые, волосы светлые короткие. Был одет в рубашку темно-синего цвета, чёрные шорты и кроссовки, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Ребенок 2007 года рождения
Всех, кому что-либо известно о пропавшем мальчике, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (84639) 2-51-29 или 020 (102 с мобильного).
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