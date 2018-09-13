Прирожденных левшей нельзя переучивать. Интервью детского педагога

Иногда взрослым кажется, что дети до двух лет ничего не понимают, но именно в первые годы жизни закладывается фундамент характера человека. Поэтому очень важно помочь маленькой личности развиваться и дать возможность стать лучше. Как этого добиться, рассказывает детский психолог Ксения Романова

— Ксения, почему первые годы самые важные с точки зрения развития ребенка?

— Когда на свет появляется новый маленький человек, он как чистый лист бумаги. Выживание в нашем мире для него — сложный и незнакомый процесс. В первые годы жизни ребенка закладывается фундамент его будущей жизнедеятельности. Строятся все системы и процессы его организма, идет адаптация к условиям среды его обитания. Многое заложено генетически, и есть некоторые инстинкты, но этого недостаточно, чтобы справится со всеми функциями жизнедеятельности. Каждый человек стремится к саморазвитию с рождения. В какой-то момент этот инстинкт может сломаться.

— По какой причине?

— Например, если все время указывать, что ребенок делает все неправильно. Непедагогично также подгонять ребенка под общепринятые правила, таблицы и нормы. Каждый человек индивидуален, и поэтому необходимо прислушиваться к конкретному малышу и не обобщать. К 2–3 годам у детей начинается активное умственное развитие. Наглядно-образное мышление становится преобладающей формой. Ребенок начинает не только различать предметы по общему признаку, но и различать их назначение, понимать, в каких ситуациях они применимы. А это требует, чтобы малыш с помощью взрослых приобрел знания о функциональном назначении разнообразных предметов, постиг, как с ними обращаться, для чего они нужны. То есть необходимо помочь ребенку правильно выстраивать логическо-мыслительный процесс.

— Родителям нужно чаще с ним говорить?

— Речь идет не только о словесном обучении, но и формировании того самого мыслительного фундамента, который состоит из множества этапов. Эти этапы необходимо подбирать индивидуально для каждого ребенка, тут нет общей схемы. Важно не «сломать» интерес к саморазвитию ребенка в этот период. Поэтому так важно, чтобы развитие интеллекта происходило очень бережно. Неправильно заложив фундамент формирования логическо-мыслительного процесса, можно изменить основу, которая досталась ребенку при рождении. И тогда он не сможет полноценно реализоваться в том, что ему дано от природы. Иначе говоря, загубить его талант в определенных вещах. Так часто бывает с левшами, которых начинают переучивать на правшей. Нужно не учить, а помочь ребенку научиться самому.

— Как в таком случае вести себя взрослым?

— Нужно помочь ребенку самостоятельно построить свой логический процесс. Конечно, он может сделать это сам, но помощь взрослых облегчит эту нелегкую работу и поможет сделать это быстрее. Здесь нужно понимать, что необходимо помогать, только когда это требуется, важно не «убить» маленького гения, который живет в каждом малыше. В первые годы жизни активно формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Детям раннего возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания любви к близким. Знакомство с окружающим миром — самый мощный двигатель развития ребенка первых лет жизни. Но из-за отсутствия некоторых инстинктов ребенку нужно помочь познать мир.

— Ксения, каждый хочет для своего ребенка лучшего, но как помочь открыть для него этот мир, при этом не навредив?

— Допустим, прежде чем ребенок побежит, можно предупредить о том, что он может упасть и это будет больно… Да, он все равно упадет, но уже будет морально подготовлен к тому, что почувствует боль. В начале жизни также закладываются основы интеллекта ребенка. Важно не упустить возможность развить его. Засеять флору в логическом процессе, развить память. Ведь в дальнейшем ребенок будет взрослеть, и на тот фундамент, который был заложен в раннем детстве, будут накладываться знания. Сложно тренировать память, если в раннем детстве не было заложена необходимая для этого база. Формирование интеллекта можно сравнить с функционированием организма: если только что родившегося ребенка накормить взрослой пищей, это может привести к серьезным последствиям, которые останутся у него на всю жизнь. Например, у него может развиться гастрит, аллергия, появятся заболевания почек и печени, с которыми человеку придется мириться до конца жизни. Поэтому так важно поэтапно, пошагово формировать интеллектуальное развитие с самого раннего возраста.